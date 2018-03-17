В Узбекистане власти предлагают ограничить количество гостей на свадьбах

Средняя стоимость свадьбы в Узбекистане обходится почти в 20 тысяч долларов

В Узбекистане правительство подготовило документ, который предлагает радикальные ограничения по празднованию свадеб.

В проекте закона узбекские власти предлагают уменьшить список приглашенных до 150 человек, сообщает ВВС Украина.

Также предлагают запрещать звать нескольких певцов и бронировать много свадебных автомобилей.

Еще в проекте документа предлагается угощать гостей меньшим количеством мяса.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев раскритиковал "бесстыдные" расходы на празднование свадеб, которые семьи не могут себе позволить.

"Вместо того, чтобы тратить деньги на 20 кг мяса (для вечеринок), лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи", - заявил Мирзийоев.

Он также пообещал запретить государственным чиновникам участвовать в чрезмерно пышных свадьбах.

Стоимость узбекской свадьбы обходится почти в 20 тысяч долларов в стране, где люди имеют в среднем троих детей, а ежемесячный доход составляет 100-300 долларов.