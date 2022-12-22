«Прежде всего человек, потом — государство». В 2023 году в Узбекистане реформируют административную и судебно-правовую систему — президент 22 декабря, 09:58 Позиция Шавкат Мирзиеев (Фото:president.uz)

Число министерств и ведомств в Узбекистане сократится более чем в два раза, госслужащих — на треть. Об этом в ежегодном послании к парламенту заявил президент страны Шавкат Мирзиеев. Он назвал шесть приоритетов будущего года, среди которых, в частности, большая приватизация, поддержка предпринимательства и защита частной собственности, борьба с коррупцией, реформа судов и системы школьного образования.



2023 год в Узбекистане объявлен Годом заботы о человеке и качественного образования. Об этом 20 декабря в выступлении перед Олий Мажлисом (парламентом) сказал президент Шавкат Мирзиеев. Текст ежегодного послания размещен на сайте главы государства.

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По его словам, чтобы вывести развитие страны на новый этап, нужно изменить и систему управления, и законодательство, и общество в целом, иначе можно отстать от прогресса.

«Поэтому принцип „Прежде всего человек, а затем — общество и государство“ должен глубоко утвердиться в Конституции и законах, в нашей повседневной жизни», — заявил Мирзиеев.

Президент выделил шесть приоритетов Узбекистана на 2023 год.

Первое направление — переход к компактной и эффективной системе государственного управления, что предусматривает радикальное сокращение государственного аппарата.

«На первом этапе будут реформированы министерства, принципиально изменится и метод работы правительства. Прежде всего, будет сокращено количество министерств и ведомств с нынешних 61 до 28», — сказал Мирзиеев.

Он пояснил, что в государственном аппарате много дублирующих функций, раздутые штаты, слишком высокая централизация. В итоге бюрократия становится «цепью на наших ногах», а министры, по сути, лишены голоса в принятии правительственных решений.

«Если у министра нет четких дальновидных подходов в своей области, если его деятельность не облегчает бремя людей, скажите себе, какой прок от такого руководителя? Поэтому я подписал указ о новой административной реформе. Мы долго к этому готовились, никто не имеет права обсуждать это. Это требование времени», — сообщил президент.

Роль Олий Мажлиса в контроле деятельности министерств будет усилена, а наказанием за коррупцию в отрасли должна быть отставка профильного министра, добавил он.

Кроме того, Шавкат Мирзиеев анонсировал поэтапное сокращение численности государственных служащих на 30—35%. Сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов, пообещал он.

Второе направление — кардинальное реформирование школьного и профтехобразования на основе международных образовательных программ.

Уже в школьные годы дети должны основательно овладеть узбекским и иностранными языками, уметь работать на компьютере и сознательно подойти к выбору будущей профессии, считает глава государства.

Фото: president.uz

Третье направление — судебно-правовая реформа. Глава государства сообщил о планах в скором времени подписать указ о повышении качества правосудия и создании системы, в которой «правоохранительные органы будут обучены работать по-новому». «Люди не будут довольны нами, если мы не сделаем суд справедливым», — подчеркнул Мирзиеев.

Планируется пересмотреть права адвокатов и предоставить им недостающие полномочия для обеспечения правосудия; санкции на обыск, прослушивание телефонных разговоров и арест имущества будут переданы от прокуратуры судам.

Четвертое направление — усиление требований к охране природных ресурсов.

Пятое — внедрение механизмов свободного рынка, обеспечение здоровой конкуренции и неприкосновенности частной собственности, поддержка предпринимательства.

«Прежде всего на основе передового опыта будет существенно реформировано налоговое и таможенное администрирование. При этом во всех государственных органах будет внедрена система оценки качества оказания услуг предпринимателям. В следующем году мы основательно займемся этим вопросом. Хочу подчеркнуть: мы ускорим начатые реформы по дальнейшему смягчению мер ответственности в сфере предпринимательства», — заявил президент.

Фото: president.uz

Шестое направление — создание условий для роста частных местных и иностранных инвестиций в экономику.

«В следующем году мы начнем большую приватизацию, на продажу будет выставлено около 1 тысячи предприятий. Наша цель — чтобы среди соотечественников появились сотни тысяч собственников и акционеров. Граждане Узбекистана должны иметь возможность инвестировать свои сбережения и получать высокие доходы. Поэтому я дал поручение: в следующем году акции 10 крупнейших компаний и коммерческих банков страны будут выставлены на открытые и прозрачные торги, в которых смогут принять участие все наши граждане», — сказал Мирзиеев.

Также президент отметил, что продолжается работа по совершенствованию Конституции страны, поступило более 220 тысяч предложений от граждан. Все они обязательно будут учтены, а проект Конституции — вынесен на всенародный референдум, гарантировал руководитель Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев в пятый раз выступил с ежегодным обращением к парламенту и народу Узбекистана. В послании президент по традиции подводит итоги уходящего года, провозглашает название следующего года и выступает с рядом инициатив.