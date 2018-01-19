В Узбекистане произошел обвал на заброшенной шахте, под завалами оказались 20 золотоискателей

В Узбекистане на заброшенной золотодобывающей шахте произошел обвал, в результате которого один нелегальный золотоискатель погиб, а около 20 оказались под завалами, передает Радио Свобода со ссылкой на полицию Самаркандской области.
Также в полиции сообщили, что около 30 нелегальным золотодобытчикам удалось выбраться из шахты самостоятельно.
Представитель полиции Пахтачийского района на условиях анонимности рассказал изданию, что местные жители сначала сами пытались спасти золотоискателей и не обращались в полицию.
"Родственники нелегальных золотоискателей обычно не обращаются в полицию в таких случаях, потому что добыча золота из заброшенной шахты нелегальна", - сказал он.
По оценкам местных властей, в связи с высоким уровнем безработицы в Пахтачийском районе области около половины его жителей занимаются нелегальной добычей золота.
Напомним, во Львовской области произошел обвал на шахте: травмированы трое горняков.
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