«Путин обещал денег». Власти РФ стянули в Ульяновск ОМОН из-за взбунтовавшихся «мобиков» — видео 2 ноября, 14:48 Мобилизованные отказались ехать на войну, пока им не заплатят (Фото:Скриншот видео t.me/ChuvashiaDream)

В учебном центре в российском Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили бунт, требуя обещанных им выплат.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с места событий.

Как сообщает Telegram-канал Сердитая Чувашия, для подавления протестоа кремлевский режим уже выслал туда ОМОН и росгвардию.

«Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал президент Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки??!», — говорится в открытом обращении бунтовщиков.

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В связи с этим они отказались отправляться на войну против Украины, пока их требования не будут выполнены.

«Вчерашний бунт подавила росгвардия, но мобилизованные из Чувашии по-прежнему протестуют! Сегодня они объявили забастовку и не вышли на занятия», — рассказали в соцсетях.