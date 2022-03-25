«Неудачное название». Почти все военные батальонной тактической группы 200-й бригады РФ погибли в войне против Украины — Арестович 25 марта, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Советник главы офиса президента Алексей Арестович (Фото:Скриншот с видео/Офис Президента/Telegram)

В ходе войны России против Украины погибли 645 из 648 военных батальонной тактической группы 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Неудачное название», — отметил он, отсылая к военной кодировке «груз 200», которым при перевозке обозначают цинковый гроб с телом погибшего военного.

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Из всех российских военнослужащих этой батальонно-тактической группы в живых остались только трое, двое ранены, сообщил Арестович.