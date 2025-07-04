Собирает «глаза» для бронетехники РФ: в Ростовской области дроны атаковали Азовский оптико-механический завод

Азовский оптико-механический завод в Ростовской области атаковали БпЛА 4 июля 2025 года (Фото: Exilenova+)

В Ростовской области РФ в ночь на пятницу, 4 июля, дроны атаковали Азовский оптико-механический завод, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Предприятие производит прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для российских танков, броневиков, кораблей и авиации. По словам Коваленко, на этом заводе собирают «глаза» для бронетехники армии страны-агрессора.

В Сети публикуют кадры из Ростовской области, на которых видны пожары в городе Азов, в районе оптико-механического завода.

Также Коваленко подтвердил удары по объектам в Московской области РФ.

Ранее 4 июля в России заявили об атаке БпЛА на Сергиев Посад в Подмосковье, где, по заявлениям местных властей, загорелась электроподстанция. Населенный пункт был частично без света.