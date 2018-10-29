В Twitter планируют убрать кнопку "нравится"

Основатель и глава Twitter Джек Дорси заявил, что социальная сеть планирует в скором времени отказаться от кнопки "нравится" .
Об этом пишет The Telegraph.
Данный шаг будет направлен на улучшение качества дискуссий в соцсети.
По словам Дорси, он с самого начала не был поклонником кнопки в виде сердечка, и вскоре Twitter ее лишится.
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Напомним, что в функционале Twitter кнопка появилась в 2015 году, заменив собой другую кнопку - "избранное", которая изображалась в форме звездочки и давала пользователям возможность добавлять в закладки записи, чтобы прочитать их позже.
Весной 2018 Twitter добавил функцию "закладки".
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