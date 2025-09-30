Украинский беспилотник упал на территорию Федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) Локомотив в городе Бологое Тверской области страны-агрессора РФ.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщает российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники в МЧС РФ.

Утверждается, что в понедельник, 29 сентября дрон упал на емкость с авиатопливом, однако ее герметичность не была нарушена.

Реклама

«После удара территорию оцепили, а сотрудники МЧС занялись охлаждением топливных резервуаров», — пишет Astra.

Фото: Astra / Telegram

В издании указали, что в сводке Министерства обороны РФ об атаке на Тверскую область не сообщалось.

В ночь на понедельник, 29 сентября, Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил об атаке на Карачевский завод Электродеталь и пожар на месте удара.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил атаку.

«29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО Карачевский завод Электродеталь (город Карачев Брянской области РФ). Дальность полета — более 240 километров», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В Военно-морских силах ВС Украины уточнили, что удар был нанесен ракетами Нептун.