В РФ загорелся военный НИИ: пять погибших, десятки пострадавших — видео 21 апреля, 16:18 Цей матеріал також доступний українською Не дождавшись помощи, люди прыгали из окон здания (Фото:Baza)

В четверг, 21 апреля, в Твери загорелся Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

Как сообщают российские СМИ, на данное время известно о пяти погибших и около 30 пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, некоторые люди прыгали из окон горящего здания, не дождавшись помощи спасателей.

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Причины пожара на данное время неизвестны.

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