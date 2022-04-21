В РФ загорелся военный НИИ: пять погибших, десятки пострадавших — видео
Не дождавшись помощи, люди прыгали из окон здания (Фото:Baza)
В четверг, 21 апреля, в Твери загорелся Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.
Как сообщают российские СМИ, на данное время известно о пяти погибших и около 30 пострадавших.
По свидетельствам очевидцев, некоторые люди прыгали из окон горящего здания, не дождавшись помощи спасателей.
Причины пожара на данное время неизвестны.
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