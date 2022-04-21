В РФ загорелся военный НИИ: пять погибших, десятки пострадавших — видео

21 апреля, 16:18
Цей матеріал також доступний українською
Не дождавшись помощи, люди прыгали из окон здания (Фото:Baza)

Не дождавшись помощи, люди прыгали из окон здания (Фото:Baza)

Поддержи НВ

В четверг, 21 апреля, в Твери загорелся Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.

Как сообщают российские СМИ, на данное время известно о пяти погибших и около 30 пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, некоторые люди прыгали из окон горящего здания, не дождавшись помощи спасателей.

Видео дня

Причины пожара на данное время неизвестны.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Минобороны РФ Научно-исследовательский центр Пожар

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X