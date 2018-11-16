16 ноября 2018, пятница

В Турции завершили расследование убийства российского посла Карлова

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Карлова застрелили в декабре 2016 года

Карлова застрелили в декабре 2016 года

Следственные органы Турции завершили расследование убийства российского посла Андрея Карлова, которого застрелили в 2016 году.

Обвинительное заключение было направлено в прокуратуру Анкары, передает Анадолу.

Если у прокуратуры не будет замечаний, то дело будет направлено в суд.

Посол России Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки Россия глазами турок.

Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал:  "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". 

В январе 2018 года турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве Карлова. В апреле был задержан "куратор" убийцы посла Карлова.

Анкара подозревает, что к убийству Карлова причастен оппозиционный властям проповедник Фетхуллах Гюлен, которого также обвиняют в организации неудачного военного переворота в 2016 году.

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