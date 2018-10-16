В Турции заявили об обнаружении улик убийства журналиста Хашкаджи - AP

Во время обыска консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены доказательства убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, сообщает AP со ссылкой на представителя властей Турции.

"Турецкий чиновник сообщил AP, что полиция обнаружила в консульстве Саудовской Аравии доказательства того, что там был убит саудовский автор Джамал Хашкаджи", - говорится в сообщении.

BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there. — The Associated Press (@AP) 16 октября 2018 г.

Напомним, что 16 октября члены турецко-саудовской рабочей группы завершили обыск генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.