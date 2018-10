В Турции заявили об обнаружении улик убийства журналиста Хашкаджи - AP

Во время обыска консульства Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены доказательства убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, сообщает AP со ссылкой на представителя властей Турции.

"Турецкий чиновник сообщил AP, что полиция обнаружила в консульстве Саудовской Аравии доказательства того, что там был убит саудовский автор Джамал Хашкаджи", - говорится в сообщении.

BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there.