В Турции задержали "куратора" убийцы посла России Карлова

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В Турции задержали

В Турции задержали "куратора" убийцы посла России Андрея Карлова, сообщает агентство Анадолу.

По делу об убийстве посла РФ задержан экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции. Правоохранители считают, что он был "куратором" Мевлюта Мерта Алтынташа, убийцы Карлова.

Посол России Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки Россия глазами турок.

Позже выяснилось, что убийцей является 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы нападавший выкрикивал:  "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". 

В январе 2018 года турецкие власти заявили об аресте "ключевого" подозреваемого в деле об убийстве Карлова.

Анкара подозревает, что к убийству Карлова причастен оппозиционный властям проповедник Фетхуллах Гюлен, которого также обвиняют в организации неудачного военного переворота в 2016 году.

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