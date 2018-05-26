26 мая 2018, суббота

В Турции задержали более полсотни человек по подозрению в связях с ИГ

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Подозреваемые планировали возвращение в зону конфликта в Сирии.

Подозреваемые планировали возвращение в зону конфликта в Сирии.

Турецкая полиция задержала 51 человека по подозрению в членстве в террористической группировке Исламское государство, сообщает Reuters со ссылкой на турецких правоохранителей.

"Антитеррористическая полиция Турции в пятницу задержала в Стамбуле 51 лицо, подозреваемое в участии в Исламском государстве", - говорится в заявлении.

Отмечается, что все задержанные не являются турками по национальности.

По мнению правоохранителей, подозреваемые планировали возвращение в зону конфликта в Сирии.

Как отмечает агентство, в последние годы террористы ИГ организовывали теракты в Турции, включая атаку на ночной клуб в Стамбуле 1 января 2017 года, во время которой погибли 39 человек.

Турецкие операции против членов ИГ активизировались с конца прошлого года.

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