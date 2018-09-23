23 сентября 2018, воскресенье

В Турции за неделю задержали более тысячи нелегальных мигрантов

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Нелегалов задерживали в разных регионах страны

Нелегалов задерживали в разных регионах страны

В Турции за неделю, с 12 по 21 сентября, задержали 1210 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на данные МВД страны.

Так, в западной провинции Измир и в северных районах Эгейского моря в 11 различных рейдах задержали 426 мигрантов. Кроме того, подразделения по безопасности в южной части Эгейского региона задержали 79 мигрантов, еще три тела извлекли из моря.

Также в Средиземноморской провинции Мерсин задержали 13 человек, а Береговая охрана в северо-западной провинции Айвачик обнаружила 149 мигрантов. Представители жандармерии задержали 543 мигранта и  троих контрабандистов.

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