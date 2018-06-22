В Турции в ночном клубе произошла стрельба: двое погибших

В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и четверо получили ранения, сообщает Hürriyet.
По данным издания, среди погибших - известная местная певица Хаджер Тюлю и владелец ночного клуба.
Инцидент произошел в ночном клубе Medusa. Как сообщается, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент остановки автомобиля, а также появление стрелка.
Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных огранов нашли транспортное средство и задержали четырех подозреваемых. Продолжается допрос.
О причинах стрельбы не сообщается.
Напомним, в Турции, в университете Йылдырым в Эскишехире произошла стрельба, четыре человека погибли.
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