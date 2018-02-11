В Турции в больницу попали 73 человека с подозрением на сибирскую язву

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Работник санитарной службы во дворе дома
Скриншот видеорепортажа DHA

Работник санитарной службы во дворе дома

В Турции в больницу доставили 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина умерла, сообщает Hurriyet.

На прошлой неделе у одной из коров в провинции Трабзон нашли сибирскую язву. Несмотря на это, хозяева коровы закололи ее и раздали мясо соседям. Спустя некоторое время те, кто ел мясо, почувствовали тошноту и слабость, у них поднялась температура. 39-летняя женщина скончалась в больнице.

Результаты обследования подтвердили диагноз у погибшей и еще по меньшей мере у трех пациентов.

Напомним, в прошлом году более 100 гиппопотамов погибли в национальном парке в Намибии из-за сибирской язвы.

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