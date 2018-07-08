В Турции уволят более 18 тысяч государственных служащих

В Турции вышел указ об увольнении более 18 тысяч государственных служащих из-за отмены чрезвычайного положения. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что половина попадающих под сокращение служащих работают в полиции. Также будут уволены 199 ученых из университетов по всей стране и более 5 тысяч военнослужащих.
Указ был принят после победы президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.
В этом месяце ожидается отмена двухлетнего чрезвычайного положения, введенного после попытки государственного переворота в июле 2016 года.
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В марте служба по правам человека США сообщала о 160 тысячах турецких гражданских служащих после неудавшейся военной интервенции.
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