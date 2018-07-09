09 июля 2018, понедельник

В Турции увеличилось количество жертв железнодорожной аварии

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Жертвами железнодорожной аварии в Турции стали 24 человека

Жертвами железнодорожной аварии в Турции стали 24 человека

В Турции в результате аварии поезда погибли уже по меньшей мере 24 человека.

 

Такие данные озвучил вице-премьер страны Реджеп Акдаг, сообщает Anadolu.

По его словам, поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились. Причины инцидента всесторонне расследуются.

Вице-премьер также отметил, что в больницы доставлены 318 пассажиров, 124 из них находятся на стационарном лечении.

По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского состава стал проливной дождь, размывший грунт под рельсами в районе Текирдаг.

В момент крушения в поезде находились 362 пассажира и шесть сотрудников железнодорожной службы.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле-Стамбул, погибло минимум 10 человек, пострадало по крайней мере 73 человека.

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