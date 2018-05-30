30 мая 2018, среда

В Турции умер британец, выпавший из самолета на взлетно-посадочную полосу

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Инцидент произошел в турецком аэропорту Даламан
Фото: dalaman.dhmi.gov.tr

Инцидент произошел в турецком аэропорту Даламан

В Турции умер 30-летний гражданин Великобритании, который выпал из дверей самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Даламан на юго-западе страны.

Как сообщает The Telegraph, в самолете мужчина начал спорить с экипажем, и было принято решение высадить его для обеспечения безопасности полета.

Британец выпал на землю, его госпитализировали с переломом ребер. Он умер, не приходя в сознание.

Отмечается, что мужчина находился в аэропорту уже три дня, он потерял билет и ожидал рейс домой.

По данному инциденту ведется расследование.

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