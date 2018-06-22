В Турции сотни тысяч людей вышли на акцию в поддержку соперника Эрдогана на выборах

24 июня в Турции состоятся внеочередные парламентские и президентские выборы. На фото - акция в Измире одного из главных конкурентов действующего президента

В турецком Измире состоялась оппозиционная акция в поддержку кандидата в президенты от демократов из Республиканской народной партии Мухаррема Инджэ.

Как пишет Радио Свобода, отдельные наблюдатели считают, что количество участников митинга составило свыше 2 миллионов человек.

54-летний Мухарам Инджэ представляет светскую националистическую партию социал-демократического направления - Республиканскую народную партию (РНП). Соратники Инджэ являют собой наиболее популярное оппозиционное движение в Турции.

#Измир.

Митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Турции Мухаррема Индже (Республиканская народная партия).

По некоторым данным, на митинг вышло 2.5 млн чел. Даже если вышла половина, это уже невероятно! Эрдогану предстоит нелегкая схватка 24-го июня. pic.twitter.com/tGDYCsxQl9 — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 21 июня 2018 г.

Против двухпартийной коалиции Эрдогана, состоящая из Партии справедливости и развития и Партии националистического движения, в Турции сложилась широкая 4-партийная коалиция.

14 апреля действующий президент Реджеп Эрдоган объявил о досрочных президентских и парламентских выборах, которые должны состояться уже 24 июня. Однако по плану и президентские, и парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2019 года. Объявив досрочные выборы, Эрдоган стремился реализовать свои преимущества, и был уверен, что одержит решительную победу над соперниками. Однако его конкуренты собирают многотысячные митинги.

Смотрите также

Вместе с тем Эрдоган также активно участвует в гонке. Государственные СМИ освещают деятельность президента.

Напомним, в Турции сократился уровень поддержки президента Реджепа Эрдогана. Согласно опросу Gezici, проведенного 2-3 июня, Эрдоган получил 47,1%, что на 1,6% меньше, чем неделей ранее.