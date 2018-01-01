В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие Сегодня, 07:37 0 Цей матеріал також доступний українською В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов Фото: Mezopotamya Ajansı ‏

В турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Как сообщает Anadolu, в результате аварии есть большое количество раненых, их количество пока неизвестно. Все они были доставлены в больницы.

О причинах аварии пока ничего не сообщается.

Напомним, 8 декабря в Южной Корее по меньшей мере 14 человек пострадали в результате схода с рельсов скоростного пассажирского поезда.