Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого

В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие

Сегодня, 07:37
0
Цей матеріал також доступний українською

В Анкаре скоростной поезд сошел с рельсов

Фото: Mezopotamya Ajansı ‏

В турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Как сообщает Anadolu, в результате аварии есть большое количество раненых, их количество пока неизвестно. Все они были доставлены в больницы.

О причинах аварии пока ничего не сообщается.

Напомним, 8 декабря в Южной Корее по меньшей мере 14 человек пострадали в результате схода с рельсов скоростного пассажирского поезда.

Теги:   Поезд Турция

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 03:57

article_img
Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться