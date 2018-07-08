В Турции шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов: есть погибшие и пострадавшие

На северо-западе Турции произошла авария пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Капыкуле-Стамбул. Шесть вагонов сошли с рельсов, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает телеканал NTV, инцидент произошел в провинции Текирдаг. Причиной аварии мог стать оползень, появившийся в результате обильных дождей в регионе. На место происшествия прибыли спасатели, пожарные и скорая помощь.

Местные власти пока не могут назвать точное количество погибших и пострадавших.