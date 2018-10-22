В Турции сбежавший из тюрьмы мужчина напал с ножом на прохожих

В Турции беглый заключенный, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих: ранения получили 11 человек.
Как передает телеканал NTV, инцидент произошел в Стамбуле на улице в районе Кадыкей.
"Мужчина начал наносить беспорядочные удары ножом по прохожим", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным телеканала, полиция задержала нападавшего. Идет расследование происшествия.
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Журнал Новое Время №38
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