22 октября 2018, понедельник

В Турции сбежавший из тюрьмы мужчина напал с ножом на прохожих

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Полиция задержала нападавшего
Фото: trthaber.com

Полиция задержала нападавшего

В Турции беглый заключенный, вооруженный ножом, совершил нападение на прохожих: ранения получили 11 человек.

Как передает телеканал NTV, инцидент произошел в Стамбуле на улице в районе Кадыкей.

"Мужчина начал наносить беспорядочные удары ножом по прохожим", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, полиция задержала нападавшего. Идет расследование происшествия.

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