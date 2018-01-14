В Турции самолет выкатился за пределы взлетной полосы и чуть не упал в море

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В результате инцидента самолет застрял на краю обрыва

В результате инцидента самолет застрял на краю обрыва

В Турции в аэропорту города Трабзон пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и чуть не упал в Черное море.

Об этом сообщает агентство Anadolu

"Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. Пострадавших нет. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, эвакуированы", – говорится в сообщении.

В результате инцидента самолет застрял на краю обрыва.

Аэропорт уже возобновил работу. Причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Варшавы самолет совершил жесткую посадку без переднего шасси.

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