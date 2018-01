В Турции самолет выкатился за пределы взлетной полосы и чуть не упал в море

В Турции в аэропорту города Трабзон пассажирский самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу и чуть не упал в Черное море.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. Пострадавших нет. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, эвакуированы", – говорится в сообщении.

В результате инцидента самолет застрял на краю обрыва.

Аэропорт уже возобновил работу. Причины случившегося выясняются.

More photos of Pegasus Boeing 737 incident at Trabzon, Turkey. #PC8622 photos by @AirlineHaber pic.twitter.com/kiqAr98XC0