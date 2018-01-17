В Турции разбился транспортный самолет военных, трое погибших

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О причинах авиакатастрофы на данный момент неизвестно (иллюстративное фото)

О причинах авиакатастрофы на данный момент неизвестно (иллюстративное фото)

В среду, 17 января, в районе Ялвач на юго-западе Турции в результате крушения военного учебного самолета погибли три человека.

Об этом со ссылкой на Вооруженные силы Турции пишет DHA.

Речь идет о военно-транспортном самолете CN-235. Команда вылетела из города Эскишехир.

Крушение произошло днем (около 14:30 по местному времени) около одной из деревень, поэтому авиакатастрофу видели многие жители. Селяне сделали 112 звонков в спасательные службы, на место происшествия прибыло много экипажей пожарных и военных служб.

Губернатор провинции Испарта подтвердил гибель всех троих членов команды.

Ранее НВ сообщало, что местный телеканал опубликовал видео с самолетом, застрявшим на обрыве над Черным морем в Турции.

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