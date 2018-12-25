В Турции расследуют дела двух актеров, которые резко высказались о политике Эрдогана Сегодня, 08:05 81 Цей матеріал також доступний українською Эрдоган пригрозил актерам судом

Прокуроры в Турции начали расследование против двух актеров - 77-летнего Метина Акпинара и 75-летнего Мюждата Гезена за их публичные высказывания о фашизме в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Актеры сделали соответствующие заявления в программе на телеканале Halk TV.

"Если мы не сможем достичь демократии, то, возможно, лидер будет повешен за ноги, как это происходило во всех других фашистских режимах прошлого, или он будет отравлен в темнице или закончит жизнь как все остальные [подобные] лидеры", - сказал Акпинару.

Гезен, в свою очередь, раскритиковал турецкого главу.

"Обвиняет каждошл, указывает пальцем на всех, призывает людей "познать свои границы". Посмотрите, Реджеп Тайип Эрдоган, вы не можете проверить наш патриотизм. Вы должны познать свои границы", - сказал он.

Эрдоган прокомментировал такие высказывания актеров, пригрозив им судом.

"Они говорят, что они отправят меня на виселицу. Эти, так называемые, творческие люди. Вы думаете, вы можете повесить президента этой страны? Теперь заплатите свою цену в суде", - сказал Эрдоган.

Главная прокуратура Стамбула после заявления Эрдогана начала расследование в отношении двух актеров. Их уже допросили, а суд назначил меру пресечения - запрет им выезда за пределы страны.

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