16 ноября 2018, пятница

В Турции прошли массовые аресты деятелей культуры и ученых

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Турецкие правоохранители задержали деятелей культуры

Турецкие правоохранители задержали деятелей культуры

В Турции сотрудники правоохранительных органов провели спецоперации, во время которых задержали более десяти ученых и деятелей культуры.

Об этом сообщает DW.

Все арестованные имели отношение к организации Anadolu Kültür. В прошлом году приговорили к заключению главу данной культурной организации Османа Кавалу. В этот раз среди задержанных - заместитель Кавалы, член правления организации, а также директор.

Арестовали и ряд преподавателей университетов как в Стамбуле, так и в других городах. В общем был выдан ордер на арест 20 человек, из которых пока арестованы 12.

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