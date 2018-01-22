В Турции полиция разогнала участников акций против военной операции в Сирии

В воскресенье, 21 января, в Стамбуле и Анкаре прошли акции протеста против операции, начатой Турцией в контролируемом курдами регион Африн на севере Сирии, передает DW.

Как передает издание, турецкая полиция разогнала демонстрантов, применив слезоточивый газ.

Отмечается, что по свидетельствам очевидцев, в Стамбуле были задержаны по меньшей мере 12 активистов.

Издание также сообщает, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег сторонников курдских оппозиционных сил от проведения подобных акций. По его словам, силы безопасности не допустят демонстраций против военной операции в районе сирийского Африна.

Напомним, Турция начала наземную операцию в сирийском Африне.