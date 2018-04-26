В Турции осудили 14 журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet

Для сотрудников газеты суд вынес тюремные приговоры от 2,5 до 7,5 лет

Турецкий суд вынес приговор 14 сотрудникам оппозиционной газеты Сumhuriyet по обвинению в поддержке террористических организаций и отправил их в тюрьму, сообщает Aljazeera.

"Суд в Стамбуле вынес тюремные приговоры от 2,5 до 7,5 лет для сотрудников газеты, среди которых известные журналисты, корреспонденты, обозреватели, карикатурист и главный редактор, которого приговорили к семи годам и шести месяцам в тюрьме", - говорится в сообщении.

Журналисты останутся на свободе до решения суда по апелляции, им запрещено покидать Турцию.

Самый большой срок получил журналист, который вел Twitter газеты. Ему предстоит 10 лет тюрьмы.

Агентство сообщает, что еще трое сотрудников газеты были оправданы.

Напомним, в Турции трех журналистов приговорили к пожизненному заключению.