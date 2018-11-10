В Турции на военной базе произошел взрыв: 25 раненых, поиск семерых военных продолжается

Cуд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию"

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны республики.

"На одной из наших баз в Хаккяри произошло чрезвычайное происшествие в результате взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся", - говорится в сообщении.

Hakkari semdinli deki karakolda patlama ani pic.twitter.com/SeweLtOWKT — TheAgido01 (@agido01) 9 ноября 2018 г.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва с стала неисправность тяжелого вооружения.

Также агентство сообщает, что суд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе на юго-востоке страны турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию".

Hakkari' Şemdinli’de karakolda arızalı mühimmat infilak etti.(mi?)



Patlamada 25 asker yaralı 7 kayip...



İlginç kalp krizi geçiren askerler,intihar eden uzmanlar ,şarampole yuvarlanan askeri araçlar ,şimdi de arızalı mühimmat.

He inandık ...



Kimse yok !!!! pic.twitter.com/IQdWnWLWfA — artes (@JAN93315422) 9 ноября 2018 г.