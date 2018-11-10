10 ноября 2018, суббота

В Турции на военной базе произошел взрыв: 25 раненых, поиск семерых военных продолжается

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Cуд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе турецкими СМИ,
Фото: Pendik Genel Gündem via Twitter

Cуд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию"

В результате взрыва на военной базе в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции ранения получили по меньшей мере 25 военнослужащих, поиск еще семи пострадавших продолжается, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министерства национальной обороны республики.

"На одной из наших баз в Хаккяри произошло чрезвычайное происшествие в результате взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся", - говорится в сообщении.

По данным местного телеканала Habertürk, причиной взрыва с стала неисправность тяжелого вооружения.

Также агентство сообщает, что суд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе на юго-востоке страны турецкими СМИ, "чтобы предотвратить дезинформацию".

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