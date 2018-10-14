14 октября 2018, воскресенье

В Турции грузовик с мигрантами упал в канал, погибли 22 человека, включая детей

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Среди погибших есть дети
Photo / aa.com.tr

Среди погибших есть дети

В Турции погибли по меньшей мере 22 человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести вследствие падения грузовика, перевозившего мигрантов, в канал.

Об этом сообщает Anadolu.

Автомобиль направлялся из Айдына в Измир. Водитель по неизвестным причинам потерял управление.

По информации издания, среди погибших есть дети.

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