В Турции грузовик с мигрантами упал в канал, погибли 22 человека, включая детей

В Турции погибли по меньшей мере 22 человека, еще 13 получили травмы различной степени тяжести вследствие падения грузовика, перевозившего мигрантов, в канал.
Об этом сообщает Anadolu.
Автомобиль направлялся из Айдына в Измир. Водитель по неизвестным причинам потерял управление.
По информации издания, среди погибших есть дети.
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