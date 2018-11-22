В Турции два водяных смерча повредили яхты и авто

На юге-западе Турции на побережье Эгейского моря два водяных смерча повредили яхты и машины.

Как сообщает Anadolu, стихия повредила несколько яхт и четыре авто.

Люди не пострадали. Сработала система оповещения о стихии.

Отмечается, что смерчи прошли во второй половине дня с интервалом в 40 минут.