22 ноября 2018, четверг

В Турции два водяных смерча повредили яхты и авто

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Смерчи повредили парусники
Фото: @eypkrc

Смерчи повредили парусники

На юге-западе Турции на побережье Эгейского моря два водяных смерча повредили яхты и машины.

Как сообщает Anadolu, стихия повредила несколько яхт и четыре авто.

Люди не пострадали. Сработала система оповещения о стихии.

Отмечается, что смерчи прошли во второй половине дня с интервалом в 40 минут.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове