21 ноября 2018, среда

В Турции более 70 человек получили пожизненные приговоры из-за попытки переворота

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Тысячи людей были арестованы или уволены с работы по обвинению в связях с Гюленом

Тысячи людей были арестованы или уволены с работы по обвинению в связях с Гюленом

В Турции суд вынес приговоры членам организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Об этом сообщает Anadolu.

Подсудимые входили в военные формирования, которые действовали в Анкаре в ночь попытки переворота в июле 2016 года.

За попытку свержения конституционного строя 74 из 263 подозреваемых получили пожизненный сроки.

Приговоры в отношении еще 189 человек вынесут отдельно.

Напомним, что Турция обвиняет Гюлена и его организацию FETO в попытке государственного переворота. Десятки тысяч людей по всей стране были арестованы или уволены с работы по обвинению в связях с Гюленом.

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