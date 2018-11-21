В Турции более 70 человек получили пожизненные приговоры из-за попытки переворота

Тысячи людей были арестованы или уволены с работы по обвинению в связях с Гюленом

В Турции суд вынес приговоры членам организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Об этом сообщает Anadolu.

Подсудимые входили в военные формирования, которые действовали в Анкаре в ночь попытки переворота в июле 2016 года.

За попытку свержения конституционного строя 74 из 263 подозреваемых получили пожизненный сроки.

Приговоры в отношении еще 189 человек вынесут отдельно.

Напомним, что Турция обвиняет Гюлена и его организацию FETO в попытке государственного переворота. Десятки тысяч людей по всей стране были арестованы или уволены с работы по обвинению в связях с Гюленом.