В Турции более 70 человек получили пожизненные приговоры из-за попытки переворота

В Турции суд вынес приговоры членам организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Об этом сообщает Anadolu.
Подсудимые входили в военные формирования, которые действовали в Анкаре в ночь попытки переворота в июле 2016 года.
За попытку свержения конституционного строя 74 из 263 подозреваемых получили пожизненный сроки.
Приговоры в отношении еще 189 человек вынесут отдельно.
Напомним, что Турция обвиняет Гюлена и его организацию FETO в попытке государственного переворота. Десятки тысяч людей по всей стране были арестованы или уволены с работы по обвинению в связях с Гюленом.
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