В Туркменистане запретили использовать газеты с изображением президента вместо туалетной бумаги

За использование газеты с Бердымухамедовым в гигиенических целях грозит штраф

Правоохранительные органы Туркменистана начали проверять уборные граждан, чтобы установить, не используют ли они газеты с изображением президента страны Гурбангулы Бердымухамедова вместо туалетной бумаги.

Как сообщает Настоящее время, уличенных в подобном штрафуют и даже увольняют.

При этом отмечается, что в Туркменистане не найдется ни одного издания, в котором вы бы не увидели снимки с Бердымухамедовым.

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В то же время люди пытаются экономить на туалетной бумаге, используя газеты, подписку на которые обязывают оформлять всех граждан.

В случае обнаружения в отхожем месте полиграфической продукции с фото президента, "виновных" ждет административная ответственность.

Стоит отметить, что в Туркменистане создан настоящий культ личности Гурбангулы Бердымухамедова.

Еще при жизни ему был установлен огромный золотой памятник.

Изображения президента размещены в Туркменистане буквально везде, а сформированную главой государства систему сравнивают с "феодальным строем".

Бердымухамедова называют "покровителем", "лидером нации" и другими почетными титулами, вплоть до звания "народного коневода".

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Кроме того, он является доктором медицинских и экономических наук, писателем и даже певцом.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане решили отменить все льготы для населения.