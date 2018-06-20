20 июня 2018, среда

В Туркменистане с 1 сентября запрещается многоженство

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В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен (иллюстративное фото)
Marco Di Leo / Flickr

В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен (иллюстративное фото)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, который с 1 сентября запрещает многоженство.

Текст соответствующей поправки в Семейный кодекс опубликован в газете Нейтральный Туркменистан.

Согласно тексту поправки, под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен. В то же время Уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено наказание за многоженство. Многоженцу грозят до двух лет исправительных работ или крупный штраф.

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