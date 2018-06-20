В Туркменистане с 1 сентября запрещается многоженство

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, который с 1 сентября запрещает многоженство.
Текст соответствующей поправки в Семейный кодекс опубликован в газете Нейтральный Туркменистан.
Согласно тексту поправки, под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.
В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен. В то же время Уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено наказание за многоженство. Многоженцу грозят до двух лет исправительных работ или крупный штраф.
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