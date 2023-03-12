Погибли пять человек. У берегов Турции утонула лодка с нелегальными мигрантами 12 марта, 07:47 Лодка в море (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

У берегов турецкой провинции Айдын, в районе Дидима лодка с группой нелегальных мигрантов потерпела крах. По предварительной информации, 11 мигрантов, среди них ребенок, были спасены, пять человек погибли. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Об этом сообщает командование береговой охраны Турции.

«11 марта 2023 года в поисково-спасательной зоне вблизи района Дидим турецкой провинции Айдина резиновая лодка с группой нелегальных мигрантов ворвалась в воду и оказалась под угрозой затопления, один корабль береговой охраны немедленно прибыл на место инцидента. В общей сложности, были направлены два катера береговой охраны», — отмечается в сообщении.

Видео дня

Добавляется, что продолжаются поисково-спасательные работы для поиска нелегальных мигрантов, которые считаются пропавшими без вести в соответствии с первичной информацией, полученной от спасенных мигрантов.