В Турции задержали трех оппозиционных мэров по делу о коррупции

В Турции в рамках антикоррупционного расследования задержали трех мэров из оппозиционной Республиканской партии — Аданы, Адыямана и Анталии. Их подозревают во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и связях с организованной преступностью.

Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet Daily News.

Расследование, которое инициировала прокуратура Стамбула, охватывает сразу несколько муниципалитетов по всей стране. Первым фигурантом стал мэр Аданы Зейдан Каралар — его подозревают в том, что еще во время каденции на посту мэра района Сейхан он требовал незаконные платежи от бизнесменов, которые сотрудничали с городскими властями.

По показаниям подозреваемых и свидетелей, в том числе бывшего заключенного Азиза Ихсана Акташа, который получил смягчение за сотрудничество со следствием, компаниям приказывали перечислять средства в пользу тогдашнего руководителя управления коммунального сервиса Сейхана — Эзджана Зенгера. И Каралара, и Зенгера взяли под стражу и перевезли в Стамбул для допроса.

Кроме того, по данным следствия, в Адиямани мэр Абдуррахман Тутдер действовал по подобной схеме. Прокуратура утверждает, что он требовал финансовые выгоды от компаний-подрядчиков через своего заместителя Джейхана Кайхана. Оба чиновника задержаны и также перевезены в Стамбул.

Отдельное расследование ведет прокуратура Анталии в отношении мэра города Мухиттина Бьочека. Его подозревают во взяточничестве, в рамках дела прошли обыски в его доме и муниципальных помещениях. Подробности пока не разглашались.

Параллельно прокуратура расследует дело бывшего мэра стамбульского района Бешикташ Ризы Акполата, который сейчас также находится под стражей по обвинению во взяточничестве и участии в организованной преступной группировке. Недавно были арестованы еще четыре человека, которые, по версии следствия, отмывали средства, полученные от незаконной деятельности Акполата, через покупку автомобилей и недвижимости.

Задержание и арест Экрема Имамоглу

Мэра Стамбула и одного из лидеров Республиканской народной партии Экрема Имамоглу задержали 19 марта. Формально его подозревают в связях с коррупцией и терроризме. Прокуроры выдали ордера на арест еще около 100 человек по этому делу, среди них есть бизнесмены и журналисты.

21 марта Эрдоган отреагировал на задержание своего политического оппонента, заявив, что «проблемы Республиканской народной партии — это не проблемы страны и нации, а проблемы горстки инакомыслящих в их штабе».

23 марта турецкий суд принял решение об аресте Экрема Имамоглу. Во время допроса он отверг обвинения в коррупции и терроризме и заявил, что не принимает показаний анонимных свидетелей.

После своего ареста Имамоглу призвал людей выйти на протесты по всей Турции. Он отметил, что судебный процесс, который ведется в отношении него, является «внесудебной казнью».