В Турции задержали более 600 подозреваемых по делу Гюлена - СМИ
В Турции задержали 641 человека, подозреваемого в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота 2016 года.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на
государственные СМИ.
Подозреваемые были задержаны в рамках
крупнейшей "антитеррористической" операции по всей стране.
Ранее во вторник, 12 февраля, прокурор Анкары выдал
ордер на задержание 1112 человек, находящихся под следствием по подозрению в
связях с Гюленом и его движением FETÖ, которое Турция называет "вооруженной
террористической группировкой".
Напомним, что прокуратура Турции требует для
исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена наказание в виде 3623 пожизненных заключений за
"организацию неудавшегося госпереворота в Турции 15 июля 2016 года".
Его также обвинили в причастности к организации убийства российского
посла Андрея Карлова в 2016 году.
Сам Гюлен свою причастность отрицает.