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В Турции задержали более 600 подозреваемых по делу Гюлена - СМИ

Вчера, 16:42
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В Турции задержали 641 человека, подозреваемого в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота 2016 года.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ.

Подозреваемые были задержаны в рамках крупнейшей "антитеррористической" операции по всей стране.

Ранее во вторник, 12 февраля, прокурор Анкары выдал ордер на задержание 1112 человек, находящихся под следствием по подозрению в связях с Гюленом и его движением FETÖ, которое Турция называет "вооруженной террористической группировкой".

Напомним, что прокуратура Турции требует для исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена наказание в виде 3623 пожизненных заключений за "организацию неудавшегося госпереворота в Турции 15 июля 2016 года".

Его также обвинили в причастности к организации убийства российского посла Андрея Карлова в 2016 году.

Сам Гюлен свою причастность отрицает.

Теги:   Фетхуллах Гюлен Турция

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