В Турции за три месяца произошло более 33 тысяч землетрясений 7 мая, 10:18 Последствия одного из землетрясений в Турции (Фото:REUTERS/Susana Vera)

В Турции за три месяца произошло более 33 тысяч землетрясений.

Об этом говорится в сообщении Директората по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

"В период с 6 февраля по 6 мая произошло 33 077 землетрясений", - говорится в сообщении.

Видео дня

По последней информации, в результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли 50 783 человека.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.