В Турции польские туристы избили россиян из-за спора об Украине — СМИ

26 июля, 11:21
Администрация отеля заявила, что драку начал россиянин, за что был задержан полицией (Фото:poehalisnami.ua)

Администрация отеля заявила, что драку начал россиянин, за что был задержан полицией (Фото:poehalisnami.ua)

Группа россиян пожаловалась на избиение польскими туристами в отеле на одном из турецких курортов.

Об этом сообщает DIP.

При этом, как утверждает кремлевская пропаганда, администрация не только не вмешалась в ситуацию, но и якобы даже поддержала поляков.

«13 июля в отеле группа из четырех поляков днем ​​напала на парня в ресторане. Сотрудники службы безопасности отеля и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы пары, пытавшейся самостоятельно разнять потасовку», — говорится в сообщении в одном из российских Telegram-каналов.

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По словам избитых россиян, поводом для драки стал спор по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Итогом конфликта стало задержание одного из российских туристов за умышленное провоцирование агрессии.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Польша Турция Российская агрессия Россияне Драка Туристы Война России против Украины

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