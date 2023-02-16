В Турции спасли собаку, которая больше недели пробыла под завалами — видео 16 февраля, 23:39 Спасатели в Турции с ретривером, которого достали из-под завалов (Фото:Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil / Facebook)

В Турции спасли собаку, которая после разрушительного землетрясения 6 февраля провела под завалами около 200 часов. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на португальское новостное агентство Lusa.

Португальские спасатели достали золотистого ретривера по кличке Тарчин (Корица) из-под завалов дома в районе Антакья на юге Турции. Команда услышала лай, проделала дыру в стене и смогла открыть проход, чтобы пес мог выбраться.

Видео дня

По словам спасателей, пес сильно похудел и, судя по ранам на морде и лапах, пытался сам найти выход. Через час после спасения ретривер снова встретился с хозяином.



6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений, которые стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца. Число погибших в Турции превысило 36 тысяч человек, в Сирии — 4400 человек.

