«Придется ответить на многие вопросы»: в Турции разбился российский беспилотник — фото
Орлан-10 был обнаружен местными жителями (Фото:AksanSertac/Twitter)
Турецкие СМИ сообщили о крушении в районе Кюртюн провинции Гюмюшхане российского разведывательного БПЛА.
Согласно обнародованным фото, речь идет о беспилотнике Орлан-10.
По имеющимся данным, его обнаружили местные жители.
В то же время, когда именно разбился российский БПЛА, не известно.
«РФ или другие соседние страны, которым принадлежат беспилотники российского производства, должны будут ответить на многие вопросы», — отмечают турецкие журналисты.
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