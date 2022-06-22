«Придется ответить на многие вопросы»: в Турции разбился российский беспилотник — фото

22 июня, 13:53
Цей матеріал також доступний українською
Орлан-10 был обнаружен местными жителями (Фото:AksanSertac/Twitter)

Орлан-10 был обнаружен местными жителями (Фото:AksanSertac/Twitter)

Турецкие СМИ сообщили о крушении в районе Кюртюн провинции Гюмюшхане российского разведывательного БПЛА.

Согласно обнародованным фото, речь идет о беспилотнике Орлан-10.

https://twitter.com/SavunmaSanayiST/status/1539540155526152197
https://twitter.com/MarchDok/status/1513358311470555138

По имеющимся данным, его обнаружили местные жители.

В то же время, когда именно разбился российский БПЛА, не известно.

Видео дня

«РФ или другие соседние страны, которым принадлежат беспилотники российского производства, должны будут ответить на многие вопросы», — отмечают турецкие журналисты.

https://twitter.com/AceJaceu/status/1539540114694627328
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Турция Российская агрессия Беспилотники БПЛА Война России против Украины Орлан-10

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X