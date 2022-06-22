«Придется ответить на многие вопросы»: в Турции разбился российский беспилотник — фото 22 июня, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Орлан-10 был обнаружен местными жителями (Фото:AksanSertac/Twitter)

Турецкие СМИ сообщили о крушении в районе Кюртюн провинции Гюмюшхане российского разведывательного БПЛА.

Согласно обнародованным фото, речь идет о беспилотнике Орлан-10.

По имеющимся данным, его обнаружили местные жители.

В то же время, когда именно разбился российский БПЛА, не известно.

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«РФ или другие соседние страны, которым принадлежат беспилотники российского производства, должны будут ответить на многие вопросы», — отмечают турецкие журналисты.

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