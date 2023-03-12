В Турции произошло землетрясение 12 марта, 01:28 В Турции последние время случается много землетрясений (Фото:REUTERS/Susana Vera)

На юго-востоке Турции 11 марта произошло землетрясение магнитудой 4,0. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Об этом сообщает Департамент по землетрясениям и уменьшению рисков (AFAD).



Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,88 километра в районе Юрегора провинции Адана.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

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В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.