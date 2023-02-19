В пострадавшей от разрушений провинции Турции произошло еще одно землетрясение 19 февраля, 00:07 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Eloisa Lopez)

В субботу, 18 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение мощностью 5,1. Эта провинция ранее уже пострадала в результате стихии.

Об этом сообщает Hurriyet.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,18 км. Толчки ощущались также в окрестных городах. Сообщается, что толчки были внезапными и продолжались около 20 секунд.

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Отмечается, что местные жители, уже недавно пережившие мощное землетрясение, были напуганы. Сообщений о разрушении и пострадавших пока не поступало.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

В настоящее время число людей, погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 43 тысячи.