На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв — есть погибшие 10 июня, 12:57 На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв (Фото:Кадр из видео TGRT Haber TV/YouTube)

В Анкаре, Турция, на заводе Корпорации механической и химической промышленности произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 рабочих, начато уголовное и административное расследование происшествия.

Об этом сообщает турецкая газета BirGün со ссылкой на заявления местных властей.

Васип Шахин, губернатор Анкары, заявил, что взрыв на заводе произошел в результате химической реакции. Детальное расследование проводят прокуроры.

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«К сожалению, погибло 5 рабочих. Нет раненых. Удалось найти всех работников. Взрыв произошел в результате химической реакции. Детальное расследование проводят прокуроры», — говорится в сообщении.

Сообщается, что взрыв произошел около 08:45 в производственной части завода, после чего над ним поднялся дым.

На место происшествия прибыло много полицейских, скорой помощи, службы по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности спасательные работы на территории завода продолжаются.