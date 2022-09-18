Гетман Иван Мазепа. В Турции построили корпус корвета для ВМС Украины 18 сентября, 18:35 Корпус первого корвета Гетман Иван Мазепа для Украины (Фото:TurDef)

В столице Турции на верфи RMK Marine построили корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ — Гетман Иван Мазепа.

Об этом сообщает портал TurDef.

Сейчас предстоящий корвет находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название Гетман Иван Мазепа и номер F 211.

Фото: TurDef

Фото: TurDef

18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, который строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.

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Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024 году.

Как рассказали в командовании ВМС, на указанных корветах будут размещены:

комплексы ПВО малой дальности;

современная система боевого управления;

навигация;

радиолокационная станция;

гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;

система РЭБ и т. д.

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