Гетман Иван Мазепа. В Турции построили корпус корвета для ВМС Украины
Корпус первого корвета Гетман Иван Мазепа для Украины (Фото:TurDef)
В столице Турции на верфи RMK Marine построили корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ — Гетман Иван Мазепа.
Об этом сообщает портал TurDef.
Сейчас предстоящий корвет находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название Гетман Иван Мазепа и номер F 211.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, который строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.
Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.
В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024 году.
Как рассказали в командовании ВМС, на указанных корветах будут размещены:
- комплексы ПВО малой дальности;
- современная система боевого управления;
- навигация;
- радиолокационная станция;
- гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;
- система РЭБ
и т. д.
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