Гетман Иван Мазепа. В Турции построили корпус корвета для ВМС Украины

18 сентября, 18:35
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Корпус первого корвета Гетман Иван Мазепа для Украины (Фото:TurDef)

Корпус первого корвета Гетман Иван Мазепа для Украины (Фото:TurDef)

В столице Турции на верфи RMK Marine построили корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ — Гетман Иван Мазепа.

Об этом сообщает портал TurDef.

Сейчас предстоящий корвет находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название Гетман Иван Мазепа и номер F 211.

TurDef
Фото: TurDef
TurDef
Фото: TurDef

18 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету класса Ada, который строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ, имя гетмана Ивана Мазепы.

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Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда такого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.

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В то же время в их конструкции предусмотрены принципы стелс-технологий. Проект по строительству двух судов такого типа для Украины начался в 2021 году. По договоренностям корветы должны войти в состав ВМС ВСУ в 2024 году.

Как рассказали в командовании ВМС, на указанных корветах будут размещены:

  • комплексы ПВО малой дальности;
  • современная система боевого управления;
  • навигация;
  • радиолокационная станция;
  • гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;
  • система РЭБ и т. д.
https://www.youtube.com/watch?v=-VgqxGxf5-8
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Турция ВМС Украины Корвет для ВМС Украины

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