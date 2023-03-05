На 25-й день после землетрясения. В Турции из-под завалов достали живую собаку 5 марта, 15:18 Спасение собаки в Турции (Фото:Скриншот видео/Gazete Оksijen)

Спасатели продолжают разбирать завалы после разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля. В провинции Хатай спасатели на 25-й день после стихийного бедствия спасли из-под развалин собаку породы терьер.

Об этом сообщает Gazete Оksijen.

Рабочие вывозили мусор из одной из разрушенных построек в городе Антакья, когда услышали шум — они приостановили работу и начали разбор завалов.

Видео дня

Во время поисков была обнаружена собака, которую сразу же отправили в передвижную клинику для ветеринарного контроля. Также на месте было обнаружено тело человека, который, вероятно, был владельцем животного.

Читайте также: Любомир Зубач Какой урок должны усвоить в Украине на примере строительства в Турции

Терьер нашел еду в месте, где был заблокирован, и потому смог выжить.

По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, случившихся в обеих странах 6 февраля, превысило 50 тысяч человек.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке наиболее разрушительных катастроф ХХІ века.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на 14 февраля в результате землетрясения в Турции погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья. Из-под завалов спасли десять украинцев, семеро считаются пропавшими без вести.