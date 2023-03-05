Землетрясение в Турции и Сирии: количество погибших достигло почти 46 тысяч человек 5 марта, 02:05 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясений в его стране и Сирии погибли почти 46 тысяч человек.



Об этом сообщает Anadolu.

"На сегодняшний день в результате землетрясений погибли 45 968 тысяч человек, среди них 4 267 - сирийцы", - заявил министр.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.

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По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.