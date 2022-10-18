В Турции был проведен испытательный запуск тайно созданной баллистической ракеты — Bloomberg 18 октября, 18:14 Флаг Турции (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Во вторник, 18 октября, Турция произвела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем в рамках секретного ракетного проекта под названием Tayfun, сообщает Bloomberg.

По информации источников издания, знакомых с этой темой, ракета была выпущена в 07:00 по местному времени с мобильной платформы из аэропорта неподалеку от портового города Ризе. По словам источников, снаряд пролетел 561 километр, прежде чем упасть у побережья порта Синоп. В настоящее время это турецкое оружие имеет наибольшую дальность среди всех видов подобного оружия, разработанного в стране, пишет издание.

Видео дня

Секретный ракетный проект, получивший название Tayfun работает уже несколько лет, сообщили источники, не вдаваясь в подробности. Руководство оборонной промышленности Турции, занимающееся производством оружия местного производства, отказалось разглашать какую-либо информацию о проекте.

Турция получила передовую систему противоракетной обороны С-400 производства России в 2019 году. В ответ США ввели санкции против Турции и запретили ей разрабатывать и получать истребители-невидимки F-35 корпорации Lockheed Martin Corp.