В Турции произошло новое землетрясение, почти 70 человек ранены, есть погибший

27 февраля, 14:00
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Мужчина проходит мимо обрушившегося здания после землетрясения в Антакье (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Мужчина проходит мимо обрушившегося здания после землетрясения в Антакье (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В понедельник, 27 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Reuters.

По словам турецких властей, в результате землетрясения погиб один человек, 69 получили ранения, некоторые здания обрушились.

Это землетрясение зафиксировано через три недели после сильного землетрясения, унесшего жизни более 50 тысяч человек в Турции и Сирии.

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По последним данным Турции и Сирии, число погибших в результате землетрясений, поразивших обе страны в понедельник, 6 февраля, превысило 50 тысяч человек.

Всего в Турции от землетрясений пострадали около 20 миллионов человек, в Сирии же, по оценкам ООН, — 8,8 миллиона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность выше скорости.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Землетрясение

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